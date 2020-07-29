Sedyede annesinin kucağında hastaneye getirildi
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Sedyede annesinin kucağında hastaneye getirildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Ahmet Habip, birinci kattaki evin balkonundan düştü.

Sedyede annesinin kucağında hastaneye getirildi
29.07.2020 20:36 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:11

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Ahmet Habip, birinci kattaki evin balkonundan düştü. Yaralanan çocuk annesinin kucağında sedyeye konularak hastaneye getirildi.

Olay, öğleden sonra Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. Suriye  uyruklu Ahmet Habip, birinci kattaki evin balkonunda oynarken düştü. Hafif yaralanan çocuğu görenler, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ahmet Habip'i sağlık kontrolünden geçirdi. Annesi Reşe Habip kucağındaki çocuğuyla birlikte ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kucağındaki çocuğuyla birlikte sedyede oturan anne, acil servise götürüldü. Çocuk müşahede altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kaynak: DHA

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