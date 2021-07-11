Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
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Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor

Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurak geçen mevsim sebebiyle çiçek balında rekolte düşüşü beklenirken, bu yıl bal hasadına imkan sağlayan sedir ormanları arıcılara umut oldu.

Kurak geçen mevsim sebebiyle çiçek balında rekolte düşüşü beklenirken, bu yıl bal hasadına imkan sağlayan sedir ormanları arıcılara umut oldu.

Doğu Akdeniz'de Toroslar'da yaklaşık 4 bin arıcı tarafından keçiboynuzu balı, sandal balı, lavanta balı, deve dikeni balı, meşe balı gibi onlarca çeşit bal üretiliyor. Mevsimin kurak geçmesi sebebi ile bu yıl çiçek balı üretiminde ciddi bir rekolte düşüklüğü bekleniyor. Tüm olumsuzluklara rağmen her yıl bal hasadına imkan vermeyen sedir ormanlarının bu yıl hasada imkan vermesi ise arıcıların yüzünü güldürdü. Endemik sedir ağaçları üzerinde yaşayan 'cinara cedri' böceklerinin sedir öz suyunu emerek dallar üzerine salgıladığı tatlı sıvıyı arılar bala dönüştürüyor. Arıcılar çiçek balında oluşan rekolte açığını şimdi sedir ormanlarından karşılamayı planlıyor.

Arıcılardan Celal Çay, "Özellikle bu yıl geç yağan yağmurlar Mersin'de Toros Dağları'nda nemli bir ortam sağladı. Bu nemli ortam sedirlerin bal salgılamasını sağladı. Arılarımız da sedir ağaçlarından bal topladı. Onu şu anda hasat ediyoruz" dedi.

Kurak geçen mevsim sebebiyle aracıların mutsuz olduğunu ifade eden Çay, "Çünkü çiçek balının verimi sadece Mersin'de değil, Anadolu'da neredeyse yüzde 70'e yakın düştü. Bu yıl sadece çok yüksek yaylalarda bir miktar çiçek balı olacak. Bizim çiçek ballarımızın yanında Mersin'de sedir ballarımız da var. Sedir balı bizim için bir umut oldu. Bizi mutlu etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Mersin Torosları'nda sedir balı sağacağız. Nasıl Ege'nin çam balı varsa artık Mersin'in de sedir balı olacak" diye konuştu.

"Ciddi bir ekonomik gelir olur"

Sedir balının yöre için ciddi bir ekonomik gelir olacağını anlatan Çay, "Çiçek balalarındaki rekolte düşüklüğünü bu yıl sedir ile kapatmayı düşünüyoruz. Sedir balı şimdiki yıllara kadar olmuyordu, en son 2 sene önce hasat etmiştik. Bu yıl da bize ümit verdi. Sanki her yıl olacak gibi. Umut ederiz ki önümüzdeki yıllarda da sedir balı hasat ederiz. ve bu bizim için çok büyük bir kolaylık olur. Mersin'de biz arıcılar için çok ciddi bir ekonomik gelir olur" şeklinde konuştu.

"Arıcılar rekolte kaybını sedir balı ile kapatacaklar"

Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt ise, Mersin'de yaklaşık 4 bin arıcının bal üretimi için Toros Dağları'nda bulunduğunu belirtti. Bu yıl çiçek balında rekolte düşüklüğü beklendiğini ifade eden Kurt, "Fakat Toros Dağları'nda bulunan 1800-2000 rakımlardaki sedir ormanlarından elde ettiğimiz sedir balı arıcılarımıza bir umut oldu. Şu an aracılarımız sedir balı hasadı yapmakta ve ciddi şekilde çiçek balında oluşan rekolte kaybını İnşallah sedir balı ile kapatacaklar" dedi.

Kurt, "Sedir ormanlarında oluşan sedir balı arıcılarımız için umut olacak, üretime devam edeceğiz. Bizlerin de yüzünü güldürecek" diye konuştu. - MERSİN

Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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