Sedir ağacını kesmemek için nöbet kulübesinin ağaca uydurdular

31.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:52

Konya'nın Yunak ilçesinde 45 yıllık sedir ağacının gövde bölümü, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bulunan nizamiye giriş kapısı nöbet kulübesinin içinden geçiyor.

Askerler tarafından ağaca zarar verilmeyecek şekilde inşa edilen nöbet kulübesi, doğaya uyumlu olarak yapıldığı için takdir topluyor. Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler nizamiye giriş kapısında kesmeye kıyamadığı için ağacın etrafına inşa ettiği nöbet kulübesinde nöbet tutuyorlar.

Kulübeyi ağacın kökleri duvarların içinde kalacak şekilde tasarladılar. Bunun üzerine ağacın kökleri ve gövdesinin bir bölümü nöbet kulübesinin içinde, dalları ve diğer bölümleri ise dışarıda kaldı.

Ağaç sevgisiyle takdir toplayan nöbetçi asker, "Nöbet kulübesi yaparken ağaç yerinde dursun, zarar görmesin diye etrafını tuğlayla ördük. Gelenler şaşırıyor ve kesmediğimize memnun oluyorlar." dedi.

Kaynak: AA