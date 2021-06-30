Sedeften Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa maketi yaptı
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Sedeften Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa maketi yaptı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Kültür Sanat

Sedeften Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa maketi yaptı Sedeften yapılan maketler görenleri hayran bırakıyor Hattat Mesut Dikel, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin de sedef işlemeli maketini yapacak Adana'da hattat Mesut Dikel, atölyesinde 28 bin sedef parçasından Mescid-i Nebevi, 41 bin...

Sedeften Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa maketi yaptı

Sedeften yapılan maketler görenleri hayran bırakıyor

Hattat Mesut Dikel, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin de sedef işlemeli maketini yapacak

ADANA - Adana'da hattat Mesut Dikel, atölyesinde 28 bin sedef parçasından Mescid-i Nebevi, 41 bin sedef parçasından da Mescid-i Aksa maketi yaptı. Dikel, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin de sedeften maketini yapmak için çizimlerini bitirdiğini söyledi.

Hattat, nahhat ve ressam Mesut Dikel, kendi ismiyle kurduğu sanat atölyesinde hat, tezhip, minyatür, oyma, naht ve ebru gibi sanatları icra ediyor. Atölyede İslam aleminde önemli yeri bulunan eserlerin maketlerini yapan Dikel, 28 bin parçası sedef olmak üzere çok az sayıda altın, gümüş ve demir malzemeler kullanarak 64 santimetre uzunluğunda, 40 santimetre eninde 33 kubbeli Mescid-i Nebevi maketi tasarladı.

Maketin yapımı için yaklaşık 8 ay çaba harcayan Dikel, eserini tamamladı. İzmirli bir ailenin koleksiyonu için yanına Mescid-i Aksa maketi de yapmaya başlayan Dikel, 11 ay boyunca da uğraşarak yaklaşık 41 bin sedeften maketi tamamladı.

Mesut Dikel, "Medine'yi ve Mescid-i Aksa'yı İzmirli bir ailenin koleksiyonuna yaptım. Medine maketi ölçek olarak birebir. Sadece ön bölümünü yaptım. Kompleksin tamamını yapmadım. Yaklaşık 28 bin parçadan oluştu ve 7 buçuk ay sürdü. Tamamen sedeften yapıldı. Mescid-i Aksa ise daha komplike bir çalışmaydı ve yaklaşık 41 bin sedeften yaptım. Bu tarihte bir ilk. Yaklaşık 11 ayı geçti yapmam. Bu tarz yaklaşık 100 yıldır yapılmıyordu" dedi.

"Ömrümüz yeterse yapacağım"

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin maketini de sedeften yapmak istediğini söyleyen Dikel, "Planlarını çizdim. Yaklaşık 3 ay sürdü çizimi. Eğer ömrümüz yeterse yapacağız. Daha sonra da Mimar Sinan'ın eserlerini yapmak istiyorum. Malzeme bulursak ve ömrümüz yeterse ustalık, kalfalık ve çıraklık eserlerini tamamlamak istiyorum. Ondan sonrada Türkiye'nin belli başlı özel yapılarını Divriği Ulu Cami, Kız Kulesi, Üçüncü Ahmet Çeşmesi gibi yapıları sedeften yapmak istiyorum. Ardına da bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Maketin ölçülerinin öneminden bahseden Dikel, "Medine maketinin eni 40 santimetre ve bu peygamberimiz Hz. Muhammed'in mürüvvet yaşı. Uzunluk 64 oda ölüm yaşına geliyor. Yükseklikte 33 santimetre. Mescid-i Aksa'da o ölçeklere uyamadım. Üzerinde firuzeler kullandım, kubbe alemde altın kullandım. Belli yerlerde yeşil sedefler kullandım. Aksa bölümünde ise tamamen sedef. Çok özel bir teknikle yaptım. Her bir parçayı elde keserek, birleştirerek yaptım" dedi.

Sedeften Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa maketi yaptı
Sedeften Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa maketi yaptı
Sedeften Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa maketi yaptı
Sedeften Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa maketi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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