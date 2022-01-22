Sedef Kabaş tutuklandı-1
Mikail BIYIKLI / SEDEF Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.
SARIYER, İSTANBUL (DHA) - Mikail BIYIKLI/ SEDEF Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş, Sarıyer'de gözaltına alındı. Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.