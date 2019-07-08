Sedef İybar'dan lezzetli bir yaz tarifi
Sedef İybar tarafından hazırlanan Pikan Cevizli Tarçınlı Kek tarifini
Tatlının hayatlarımızdaki önemi kuşkusuz yadsınamaz. Doğum günleri, yıl dönümleri, kutlamalar. Her özel gün tatlıyla taçlandırılır. Sedef İybar da bahar çay saatlerini, pikan cevizli tarçınlı kekle daha özel kılıyor.
Malzemeler:
100 gr pikan cevizi
3 yumurta
100 gr un
1 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı kabartma tozu
Hazırlanışı
Pikan cevizlerini bir kapta küçük parçalara ayırın
Diğer tüm malzemeleri mikser yardımı ile iyice karışana kadar 5-6 dakika boyunca karıştırın
Ufalanmış pikan cevizlerini karışıma ekleyin
Karışımı, yağlanmış kare tart kalıbına dökün
175 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin
Soğumasını bekleyin
***Dilerseniz üzerine bir parça krema da ekleyebilirsiniz
Kaynak: Bültenler
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