Sedef İybar'dan lezzetli bir yaz tarifi

Sedef İybar'dan lezzetli bir yaz tarifi

Sedef İybar tarafından hazırlanan Pikan Cevizli Tarçınlı Kek tarifini

Sedef İybar'dan lezzetli bir yaz tarifi

Tatlının hayatlarımızdaki önemi kuşkusuz yadsınamaz. Doğum günleri, yıl dönümleri, kutlamalar. Her özel gün tatlıyla taçlandırılır. Sedef İybar da bahar çay saatlerini, pikan cevizli tarçınlı kekle daha özel kılıyor.

Malzemeler:

100 gr pikan cevizi

3 yumurta

100 gr un

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı

Pikan cevizlerini bir kapta küçük parçalara ayırın

Diğer tüm malzemeleri mikser yardımı ile iyice karışana kadar 5-6 dakika boyunca karıştırın

Ufalanmış pikan cevizlerini karışıma ekleyin

Karışımı, yağlanmış kare tart kalıbına dökün

175 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin

Soğumasını bekleyin

***Dilerseniz üzerine bir parça krema da ekleyebilirsiniz

Kaynak: Bültenler
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