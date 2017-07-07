Sedef'in Bulduğu Eroinin Satıcılarına 16'şar Yıl Hapis

Kayseri'de uygulama noktasında narkotik köpeği Sedef'in kadın çantasında gizlenmiş daralı ağırlığı 3 kilo olan eroin satıcısı oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 1'i kadın 2 sanığa ayrı ayrı 16 yıl 3 ay hapis, 7'şer bin 500'er TL adli para cezası verildi.



16 Kasım'da saat: 14.00 sıralarında Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında 34 RU0863 plakalı araç içerisinde Narkotik köpeği Sedef'in tepki vermesi ile yapılan aramada kadın kol çantasında 3'erli 6 paket halinde daralığı aralığında 3 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan S.D. ve B. A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar kadın B.A.(23) ile S.D. (42) ve avukatları hazır bulundu.



Uzaktan akraba olduklarını söyleyen her iki sanık da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. B.A., "Ben bu yaşıma kadar ne uyuşturucu kullandım, ne de sattım. Uyuşturucuyu hiç görmedim, suçsuz yere yatıyorum, hak etmiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar B.A. ve S.D.'ye uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan uyuşturucunun niteliği de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı 16 yıl 3 ay hapis, 7'şer bin 500'er TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ