27.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:04

Sedef hastalığının bulaşıcı olmadığını ve tedavi edilebilir olduğunu vurgulamak için Türkiye Psoriasis Derneği ve Novartis ortaklığında yürütülen "Sedef Hastalığının Tedavisinde Hayat Var Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Psoriasis Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, kadın ve erkeklerde eşit oranda görülen ve ailesinde hastalık öyküsü olanların normal popülasyona göre daha fazla riske sahip olduğu sedef hastalığını, stres, ateşli hastalıklar, obezite ve sigara kullanımıyla tetiklenebildiğini anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon sedef hastası olduğunu kaydeden Gürer, tanının derideki lezyonların görünümüyle konulduğunun söyledi.

Psoriasis Derneği Üyesi Prof. Dr. Sibel Alper ise sedef hastalığının bulaşıcı olmadığını, tokalaşma, sarılma veya benzeri deri temasıyla başka kişilere geçmediğini belirterek, "Lezyonlar deride görünür olduğunda hasta moral olarak olumsuz etkileniyor ve sosyal izolasyon yaşıyor. Hastanın morali bozulduğunda içe kapanıyor. Bu hastalarımıza destek olmalıyız." diye konuştu.

Dernek Üyesi Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan da tedavi yöntemiyle ilgili şunları kaydetti:

"Tedaviyi planlarken hastalığın şiddeti göz önünde bulundurulur ve uygun tedaviye başlanır. İlk aşamada krem, merhem ve losyon gibi ilaçların doğrudan cilde uygulanmasıyla gerçekleştirilen tedaviler uygulanır. Hastalığın bu tedaviyle kontrol altına alınamadığı durumlarda fototerapi uygulanabilir. Önümüzde çok seçenek var. Neyse ki bu seçeneklerin hepsi ülkemizde mevcut ve birçoğu da sağlık ödemeleri kapsamında. Bu da hastalarımız için büyük avantaj."

"Sedef Hastalığının Tedavisinde Hayat Var Projesi" videosunda hastalığın tedavi edilebilir olduğuna vurgu yapılarak, insan bedenlerinin oluşturduğu tomurcuklarla hastaların ümitleri açan çiçekler olarak görselleştirildi.

Kaynak: AA