"Sedef Hasta Okulu"nda Kovid-19 pandemi döneminde hastalık süreci konuşulacak
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"Sedef Hasta Okulu"nda Kovid-19 pandemi döneminde hastalık süreci konuşulacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi döneminde sedef hastalığı sürecinin konuşulacağı Sedef Hasta Okulu, 10 Haziran'da "https://www.kongretv.net/" adresinden canlı yayınlanacak.

08.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi döneminde sedef hastalığı sürecinin konuşulacağı Sedef Hasta Okulu, 10 Haziran'da "https://www.kongretv.net/" adresinden canlı yayınlanacak.

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, herkesi endişelendiren Kovid-19 salgını döneminde sedef hastalığı tedavilerinin nasıl yapılacağı ve kontrollerin nasıl olacağı hakkında halkı bilgilendirilebilmek amacıyla bu toplantının düzenlendiğini ve tüm sedef hastalarının ve yakınlarının etkinliğe katılmasını beklediklerini belirtti.

Prof. Dr. Serdaroğlu, saat 19.00'da gerçekleştirilecek "Kovid-19 Pandemi Do¨neminde Ne Yapmalıyız?" başlıklı?Sedef Hasta Okulu'nda, Prof. Dr. Murat Borlu, Doç. Dr. Filiz Canpolat, Prof. Dr. Bilal Doğan, Prof. Dr. Burhan Engin, Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan ve Doç. Dr. Didem Didar Balcı'nın sunum gerçekleştireceğini ve merak edilen soruları yanıtlayacağını aktardı.

"Kronik bir bağışıklık sistemi hastalığı"

Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis vulgarisin kronik bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Serdarıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir hastalık olan sedef, genellikle keskin sınırlı, üzeri sedef renginde kabuklar ile kaplı kırmızı yamalar ile kendini gösterir. En sık olarak diz ve dirsek gibi eklem yerlerinin üzerindeki deriyi, saçlı deriyi, avuç içi ve tabanları tutar. Sedef hastalığı yalnızca bir deri rahatsızlığı değildir. Tüm vücudu etkileyen yangısal süreç nedeniyle damar sertleşmesi, kalp krizi, inme ve metabolik sendrom gibi hastalıklar sedef hastalarında daha çok görülmektedir. Sedef hastalığı eklem tutulumuna da yol açabilir. En sık elin küçük eklemleri ve bacakların büyük eklemleri tutulur; eklemde kalıcı hasar, şekil ve fonksiyon bozukluğu görülebilir. Tırnaklarda kırılma, renk değişiklikleri ve şekil bozukluğu da sedef hastalığı nedeniyle gözlenir."

"Kilolu kişilerde daha sık görülüyor"

Kadınları ve erkekleri eşit sıklıkla etkileyen sedef hastalığının çocuklarda da görülebildiğini belirten Serdaroğlu, "Aile bireylerinde sedef hastalığı olması kişinin sedef hastalığına yakalanma riskini arttırır. Sedef hastalığı kilolu bireylerde zayıf bireylere göre daha sık görülür. Ayrıca, hastalığın şiddeti de kilo ile doğru orantılıdır. Sigara kullanımının sedef hastalığı üzerindeki olumsuz etkileri kanıtlanmıştır. Güneş ışınlarının hastalık üzerinde olumlu etkisi mevcuttur. Stres, sıkıntı ve üzüntü gibi durumlarda sedef hastalığı şiddetlenir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hastalığın şiddetine göre tedaviye karar verilmeli"

Sedef hastalığının tedavisinde ilk olarak steroid içeren kremler ve nemlendiriciler önerildiğini ifade eden Serdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tedavinin yapı taşlarından biri de hayat tarzı değişiklikleri olup bunlar kilo kaybı, stresin azaltılması ve sigaranın bırakılmasıdır. Bu tedavilere rağmen şikayetleri devam eden ve yaygın sedefi olan hastalarda ışık tedavisi olarak da bilinen fototerapi önerilir. Bu tedavilere yanıt vermeyen hastalarda ise mutlaka bir merkezde takip edilmesi gereken immunosüpresif (bağışıklık baskılayıcı) tedaviler yapılmaktadır. Bu tedaviler kişiye ve hastalık şiddetine göre seçilmekte olup, mutlaka düzenli kontroller ile yapılmalıdır."

Kaynak: AA

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