Sedef Adası açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
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Sedef Adası açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

SEDEF Adası açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenen teknede bulunan 3 kişi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Sedef Adası açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
15.08.2020 02:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 02:51

SEDEF Adası açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenen teknede bulunan 3 kişi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Sürüklenen tekne Pendik Marina'ya çekildi.

Olay, akşam saatlerinde Sedef Adası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler teknedeki 3 kişiyi kurtararak, tekneyi Pendik Marina'ya çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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