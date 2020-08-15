Sedef Adası açıklarında bir teknede sürüklenen 3 kişi kurtarıldı Sedef Adası açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti tarafından kıyıya çekilerek içindeki 3 kişi kurtarıldı.

Sedef Adası açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti tarafından kıyıya çekilerek içindeki 3 kişi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne Sedef Adası açıklarında sürüklenmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti. Sedef Adası açıklarında sürüklenen tekne emniyet ekiplerince, halatla bağlanarak Pendik Marina'ya çekilen teknedeki 3 kişi kurtarıldı. - İSTANBUL Kaynak: İHA