SEDEC 2020'ye iletişim desteği Türksat'tan
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SEDEC 2020'ye iletişim desteği Türksat'tan

"SEDEC 2020 Anayurt, Sınır ve İç Güvenlik Sistemleri" etkinliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle gerçekleştirilecek.

SEDEC 2020'ye iletişim desteği Türksat'tan
13.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:17

"SEDEC 2020 Anayurt, Sınır ve İç Güvenlik Sistemleri" etkinliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle gerçekleştirilecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin (SSI) katkı sağladığı ve Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılması planlanan etkinlik 15-17 Eylül'de çevrim içi yapılacak.

Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle 15 Eylül'de halka açık konuşmalarla başlayacak etkinlik, SEDEC ve Türksat'ın YouTube kanalları üzerinden ve Türksat tanıtım ve kablo info kanallarından canlı yayınlanacak.

Ulusal ve uluslararası katılımcılar, tamamen yerli SEDEC eşleştirme programıyla toplantı takvimleri belirlendikten sonra yerli yazılım XPERMEET ile kendilerine özel toplantı odalarında güvenli şekilde ikili iş görüşmeler yapabilecekler.

Kaynak: AA

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