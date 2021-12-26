SEDDK'den kefalet senetleri açıklaması Açıklaması

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) kefalet senetlerinin güvenli elektronik imzalı olarak düzenlenebilmesi sayesinde elektronik ihale yöntemiyle yapılan kamu ihalelerinde istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırıldığı belirtildi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, SEDDK 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5'inci maddesinde yapılan değişikliğin 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin de güvenli elektronik imzalı olarak düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada, bu kanun değişikliği sayesinde elektronik ihale yöntemiyle yapılan kamu ihalelerinde istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, finansal istikrara katkı sağlanması amacıyla reel sektörün ihtiyaç duyduğu finansal sigortaların yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, alternatif bir finansman kaynağı olarak teminat altına aldığı risk ve yerine getirdiği fonksiyon yönüyle banka teminat mektuplarının muadili olan kefalet senetlerinin uygulama alanı hızla genişleyecek, böylelikle reel sektöre sunulan alternatif finansal güvenceler sayesinde sigortacılık sektörü üretim ve istihdama daha güçlü destek verecek."

Her ne kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilebileceği düzenlenmiş olsa da 5070 sayılı Kanun'un 5'inci maddesine istinaden kefalet senetlerinin güvenli elektronik imza ile düzenlenememesi nedeniyle Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden düzenlenen ihalelerde kefalet senetlerinin teminat olarak kullanılamadığı aktarılan açıklamada, 5070 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle aynı amaca yönelik sunulan finansal ürünler arasında kefalet senetleri aleyhine oluşan durumun ortadan kaldırılmış olduğu vurgulandı.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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