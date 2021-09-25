SEDDK'den iki yönetmelikte değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te aktarım tutarının tespiti ve takibinin usul ve esasları belirlendi.

SEDDK'nin Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini, Zorunlu Trafik Sigortası, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu tanımlayan bentler eklendi.

Aynı Yönetmeliğe 5'inci maddesinden sonra gelmek üzere aktarım tutarının tespiti ve takibinin usul ve esasları belirlendi.

Yapılan aktarım tutarlarının tespiti ve takibine dair iş ve işlemler, Merkez tarafından sağlanan güvenli bilgi işlem altyapısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek. Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlere dair Merkez tarafından sağlanan bilgi işlem servisi ile bu servisin kullanımına dair usul ve esaslar, Kurum'un uygun görüşü üzerine Merkez tarafından yayımlanan kılavuzda düzenlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarlarına esas verilerin Merkez'e süresinde ve noksansız bir şekilde bildirilmesinden sigorta şirketleri; Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarlarının süresi içinde beyan edilmesinden ve bu beyanın tutarlılığından Güvence Hesabı sorumlu olacak. Aktarım tutarlarının süresinde ve noksansız bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılmasından ise Merkez sorumlu olacak.

1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek olan yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.

Resmi Gazete'de SEDDK tarafından Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'in 14'üncü maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan "Kurul başkan ve üyeleri ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan" ibaresi eklendi ve bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.