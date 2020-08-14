Sedat Şahintürk Adana Demirspor'da Adana Demirspor, Beşiktaş altyapısında yetişen kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü renklerine bağladı.

Adana Demirspor, Beşiktaş altyapısında yetişen kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş altyapısında yetişen 24 yaşındaki kanat oyuncu Sedat Şahintürk'ü 1+1+1 yıllık olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine kattı. Şahintürk, Balıkesir ve Denizlispor'da daha önce kiralık olarak forma giymişti. - ADANA

Kaynak: İHA