Sedat Şahintürk Adana Demirspor'da
Adana Demirspor, Beşiktaş altyapısında yetişen kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü renklerine bağladı.
14.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:03
Adana Demirspor, Beşiktaş altyapısında yetişen kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü renklerine bağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Beşiktaş altyapısında yetişen 24 yaşındaki kanat oyuncu Sedat Şahintürk'ü 1+1+1 yıllık olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine kattı. Şahintürk, Balıkesir ve Denizlispor'da daha önce kiralık olarak forma giymişti. - ADANA
Kaynak: İHA