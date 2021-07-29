Sedat Şahin kimdir? Sedat Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir?

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan Sedat Şahin, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Sedat Şahin kimdir? Sedat Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir?