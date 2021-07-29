Sedat Şahin kimdir? Sedat Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir?
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan Sedat Şahin, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Sedat Şahin kimdir? Sedat Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir?
10 Nisan 2000'de Türk İnterpol görevlilerinin nezaretinde uçakla Türkiye'ye getirilen Sedat Şahin, son dönemde internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. İşte Sedat Şahin ile ilgili bilgiler
SEDAT ŞAHİN KİMDİR?
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan Sedat Şahin,Samsun'un Bafra ilçesindendir.
Sedat Şahin Almanya'da Alman polisi tarafından ortaklaşa yürütülen operasyon sonucunda Berlin'de bulunan ve yeni doğum yapan eşi Buket Erener'in ziyaretine gittiği sırada 22 Eylül 1998'de sahte İtalyan pasaportuyla yakalandı.
10 Nisan 2000'de Türk İnterpol görevlilerinin nezaretinde uçakla Türkiye'ye getirildi ve 11 Nisan 2000'de hakkında İstanbul DGM'ce verilen "Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak" suçundan gıyabi tutukluluğu vicahiye çevrildi.