Sedat Peker yeni video ne zaman? Sedat Peker Twitter'da açıkladı: Sedat Peker 9. video yayın tarihi belli oldu mu?

Son dönemde ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in 9. yeni videosunun yayın tarihi merak edilen konular arasında yer alıyor. Sedat Peker yeni video ne zaman? sorusunun yanıtını Sedat Peker Twitter hesabından açıkladı.

Sedat Peker yeni video ne zaman? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sedat Peker, geçtiğimiz hafta "Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar" başlıklı 8. videosunu yayınladı. Twitter'da yaptığı açıklamaların ardından merak konusu olan Sedat Peker, sorulara Twitter hesabından yanıt verdi.

SEDAT PEKER YENİ VİDEO NE ZAMAN?

Sedat Peker, yeni videosu olan dokuzuncu videosunu ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Peker sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda bunu hangi sebeple yaptığını şu sözlerle açıkladı:

"Ayın ondördünden sonra görüşeceğiz.

Benim gibi 40 yaşından büyük olanlar üzülmeyin. Sizlerde misafirsiniz. Bu pazar günü çok şenlikli olacak." diyerek Babalar Gününü de işaret etti.