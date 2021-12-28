SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YARGILAMA YARIN BAŞLIYOR

HAKKINDA yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu Sedat Peker Suç Örgütü'yle iltisaklı olduğu iddia edilen 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmanın tamamlanmasının ardından örgüt lideri Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 92 sanığın yargılanması yarın başlıyor. 26'sı tutuklu 92 sanık yarın hazırlanan iddianameyi kabul eden Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen sanığın "Kasten öldürmeye azmettirme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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