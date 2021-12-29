Sedat Peker suç örgütüne ilişkin yargılama yarın görülmeye devam edecek (2)

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 92 kişinin davasında öğle arasının ardından savunma yapan 3 sanık da üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Duruşma yarın görülmek üzere ertelendi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 15 tutuklu sanık getirildi. Diğer tutuklu sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken 52 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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