Sedat Peker suç örgütüne ilişkin yargılama başladı (1)

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 92 kişinin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Ercan Ekşi savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Ben 300 bin kişilik bir ailenin soyadını taşıyorum Peker'le ticaret yapmaya ihtiyacım yok. Mağdurum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Duruşmaya ara verildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 15 tutuklu sanık getirildi. Diğer tutuklu sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken 52 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Kimlik tespiti yapıldığı sırada eğitim durumu olmadığını belirten bir tutuksuz sanık kendisini savunabileceğini iddia ederek "Avukata ihtiyacım yok" dedi. Mahkeme Başkanı ise isnat edilen suçun büyük olduğunu kaydederek "Avukata ihtiyacın var" dedi. Sanığın bu talebi üzerine salondaki birçok avukatın güldüğü görüldü.

"PEKER'LE TİCARET YAPMAYA İHTİYACIM YOK"

"BANA YÖNELTİLEN SUÇLARIN HİÇBİRİSİNDE SEDAT PEKER YOKTUR"

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Sanık Ekşi'nin savunmasının tamamlanmasının ardından duruşmaya 1 saat ara verildi. Duruşma sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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