Sedat Peker koronavirüs mü oldu?
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Sedat Peker koronavirüs mü oldu?

Sedat Peker koronavirüs mü oldu?
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 18 Temmuz'dan bu yana sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmaması merak konusu olmuştu. Sedat Peker koronavirüs mü oldu?

Günlerdir sessizliğe bürünen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Sedat Peker konu ile ilgili neler dedi? Sedat Peker koronavirüs mü oldu? Tüm bilgiler haberimizde.

SEDAT PEKER KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 18 Temmuz'dan bu yana sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmaması merak konusu olmuştu. Günlerdir sessizliğe bürünen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Peker'in danışmanlığını yaptığı söylenen Emre Olur ise "Acil şifalar" paylaşımıyla söz konusu iddiaların doğru olduğunu güçlendirdi.

Peker'e yakınlığıyla bilinen ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Olur paylaşımında, "Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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