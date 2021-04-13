SEDAT PEKER'İN VİLLASINDAKİ KASANIN AÇILMA GÖRÜNTÜLERİ
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SEDAT PEKER'İN VİLLASINDAKİ KASANIN AÇILMA GÖRÜNTÜLERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kasadan ziynet eşyası çıktı.

Kasadan ziynet eşyası çıktı.

Ali Çağlar TINBEK/ SEDAT Peker ve adamlarına yönelik operasyonda Peker'in villasında da arama yapılmıştı. Villada bulunan kasanın polis tarafından açılması kameralara yansıdı. Kasanın içinden ziynet eşyası çıktığı belirtildi.

Sedat Peker ve adamlarına yönelik geçen cuma İstanbul merkezli Kocaeli, Ankara, Hatay ve Trabzon'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polis ekipleri Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında da arama yaptı. Lüks cipinde de arama yapan ekipler, villada bulunan kasayı keserek açtı. Kasanın içinden ziynet eşyası çıkarken, Kasanın açılması ile villada yapılan aramalardan yeni görüntüler paylaşıldı.

SEDAT PEKER'İN VİLLASINDAKİ KASANIN AÇILMA GÖRÜNTÜLERİ
SEDAT PEKER'İN VİLLASINDAKİ KASANIN AÇILMA GÖRÜNTÜLERİ
SEDAT PEKER'İN VİLLASINDAKİ KASANIN AÇILMA GÖRÜNTÜLERİ
SEDAT PEKER'İN VİLLASINDAKİ KASANIN AÇILMA GÖRÜNTÜLERİ
SEDAT PEKER'İN VİLLASINDAKİ KASANIN AÇILMA GÖRÜNTÜLERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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