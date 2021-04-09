Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
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Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyonda gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik 'organize suç örgütü' operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi.

Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı
Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik 'organize suç örgütü' operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte organize suç örgütüne İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Yaklaşık 121 adreste arama gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldiği bildirdi.

Operasyonun detayları da belli oldu

Suç örgütüne yönelik operasyonun detayları belli oldu. Gözaltı kararı verilen 63 kişi ile ilgili 2018-2019 yılları arasında teknik ve fiziki takip imkanları kullanılarak yapılan araştırmalar sonucu, örgütün başta 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi birçok suça karıştığı belirlendi. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 2 çelik yelek, bin 270 tane fişek, 332 kartuş, 8 telsiz, 1 uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, aralarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de aralarında olduğu 11 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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