Sedat Peker'in hesabı kapatıldı mı? Sedat Peker'in Instagram hesabı kapatıldı mı?
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Sedat Peker'in hesabı kapatıldı mı? Sedat Peker'in Instagram hesabı kapatıldı mı?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Sedat Peker'in 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı kapandı. Konuya ilişkin Peker'den herhangi bir açıklama gelmedi.

YouTube üzerinden yayınladığı videolarla gündemi meşgul eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya hesabına ulaşılamıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

PEKER'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Instagram hesabından Sedat Peker'in kullanıcı adı girildiğinde "Kullanıcı bulunamadı" uyarısıyla karşılaşılıyor. Söz konusu engele neyin neden olduğu bilinmezken Peker cephesinden de konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Sedat Peker'in hesabı kapatıldı mı? Sedat Peker'in Instagram hesabı kapatıldı mı?
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Sedat Peker'in hesabı kapatıldı mı? Sedat Peker'in Instagram hesabı kapatıldı mı? - Haberler
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