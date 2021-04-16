Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilenler sergilendi
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Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilenler sergilendi

Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilenler sergilendi
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve suç aletleri, basın mensuplarına gösterildi.

İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve suç aletleri, basın mensuplarına gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 4'ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, kılıç ve bıçaklardan oluşan delici ve kesici 54 alet, 2 balistik yelek, çeşitli çapta bin 270 mermi, 332 kartuş, 8 polis telsizi ve bir adet uzun namlulu silah dürbünü ile çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve suç aletleri, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da düzenlediği operasyonda, 54 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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