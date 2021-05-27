Sedat Peker hakkında yakalama kararı
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Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Sedat Peker hakkında yakalama kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORGANİZE suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

ORGANİZE suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamaya göre, yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı verildi. Karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 değişik iş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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