Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı
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Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı

Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlar sergilendi
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlar sergilendi

İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 49 şüpheliden 32'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen 17 şüpheliden 10'unun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma", "nitelikli yağma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik, 7 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda 54 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 4'ünün dün adliyeye sevk edildiği, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan bu kişilerden Maltepe Belediyesi zabıta komiseri Hamit K. ile bir iş insanının tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüpheli ise gözetim merkezinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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