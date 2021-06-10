Sedat Peker'e yönelik operasyon: 4 gözaltı
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Sedat Peker'e yönelik operasyon: 4 gözaltı

Sedat Peker'e yönelik operasyon: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SEDAT Peker ve suç örgütüne yönelik operasyonda, Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği(MİSİAD) Genel Başkanı Feridun Öncel Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

SEDAT Peker ve suç örgütüne yönelik operasyonda, Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği(MİSİAD) Genel Başkanı Feridun Öncel Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Öncel'in, adresinde bulunduğu öne sürülen senetlerden ulaşılan yeni delil ve şikayet üzerine 3 şüpheliyle birlikte yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da, Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 63 şüpheli için 7 ilde düzenlenen operasyonda MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel de gözaltına alındı.

SENETLERDEN YOLA ÇIKTI

Mahkemeye sevk edilen Feridun Öncel 16 Nisan'da serbest bırakıldı. Öncel'in devam eden veri incelemesinde yeni delillere ulaşıldığı belirtildi. Öncel'in adreslerinde bulunduğu öne sürülen bir kısım senetlerin, bazı mağdurlardan zorla alındığı iddia edildi. Öncel'in evinde bulunan senetlerden birinde alacaklı olan kişiye ulaşıldı. İddiaya göre, mağdurlardan biri, ortaklarından milyonlarca lira alacağı olduğunu ve mahkemelik olduklarını öne sürdü. Parasına karşı senet aldığını söyleyen iş insanı, bu evrakların ise zorla elinden alındığını iddia etti. Milyonlarca lira tutarındaki senet, Sedat Peker adına yanına gelen Feridun Öncel tarafından alındığını öne süren kişi şikayetçi oldu.Bu iddialar üzerine polisin başlattığı çalışma sonrasında, Feridun Öncel ve mağdur kişinin ifadesindeki 2 ortağının da aralarında bulun 4 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da gözaltına alınan Öncel ve 3 şüphelinin İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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