Sedat Peker'e koruma kararında FETÖ etkisi

EMNİYET kaynaklarından, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e tahsis edilen polis koruması kararında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul emniyetindeki yapılanmasının etkili olduğu belirtildi.

EMNİYET kaynaklarından, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e tahsis edilen polis koruması kararında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul emniyetindeki yapılanmasının etkili olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'den ihraç edilen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir, 16 Ocak 2015'te organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in DHKP-C tarafından tehdit edildiği ve bu nedenle koruma verilmesi gerektiğine yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün terör ve istihbarat birimleri arasındaki yazışmaları başlattı. Bu yazışmalarda ise DHKP-C güdümünde yayın yapan internet sitesinde, Peker hakkında hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Daha sonra Peker, kararın kendisine tebliğ edilmesi üzerine 26 Ocak 2015'te koruma istemediğini bildirdi; ancak 5 Şubat 2015'te tekrar koruma için başvuruda bulundu. Bu talebin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden 20 Şubat'ta, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden de 26 Şubat'ta İstanbul Koruma Şube Müdürlüğüne, sorumlu il emniyet müdür yardımcılarının imzasıyla Peker'in DHKP-C tarafından tehdit edildiğine yönelik yazılar yazıldı.Ardından İstanbul İl Koruma Komisyonu, 6 Mart 2015'te toplanarak Peker için polis koruması tahsis edilmesi kararı aldı. Peker'e koruma verilmesiyle ilgili karar aynı komisyon tarafından 2016, 2017, 2018 ve 2019'da da uzatıldı. Ayrıca, adı 'FETÖ borsası' iddialarına karışan ve meslekten ihraç edilen eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in, 2017'de İstanbul Valiliği'ne, 'DHKP-C'nin Okmeydanı'nda Peker'e ait kumarhaneye saldırılar düzenleyebileceği' uyarısının yer aldığı bir tutanak gönderdiği tespit edildi. Peker için verilen koruma kararı 2020 yılının eylül ayında kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı