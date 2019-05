Diriliş Ertuğrul'un Setinde İftar Yapan Sedat Peker'de Kürt-Alevi Açıklaması

Sedat Peker, Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı olan ve ayrıca da senaristliğini yapan Mehmet Bozdağ ve eşi Zeynep Bozdağ'ın ailece çağırdığı iftar davetini kırmadı. Peker katıldığı iftar yemeğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kendisini Kürt ve Alevi düşmanı olarak tanımlayanlara bir de mesaj gönderdi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SETİNDE İFTAR YAPTILAR

Sosyal medya hesabı Instagram'dan iftar yemeğinde çekilen fotoğrafları paylaşan Sedat Peker altına şu notu düştü:

"Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı olan ve ayrıca da senaristliğini yapan Mehmet Bozdağ kardeşim öz yeğenim olan saygıdeğer eşi Zeynep kardeşimle beraber bizi ailece iftara davet ettiler. İftarımızı Riva'da Diriliş Ertuğrul dizisinin çekildiği platoda yaptık. Her şey çok güzel ve keyifliydi. Dizide de hoca rolünü canlandıran kardeşimiz yemekten sonra bize bir de kuran ziyafeti gerçekleştirdi.

"KÜRT-ALEVİ DÜŞMANI OLARAK GÖSTERME ÇALIŞMALARI İŞE YARAMIYOR"

Sohbetimizde katıldığım iftarların ve sahurların kalabalık yani bereketli olmasından bahsettik. Beni en çok mutlu edenin ise davetlere katılım sağlayan kardeşlerimizin yarısından çoğunun doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesindeki Kürt kardeşlerimizden olmasının olduğunu belirttim.

Emperyalist güçlere hizmet eden bazı odakların ellerindeki basın gücünü ve sosyal medyayı kullanarak şahsımı Kürt– Alevi düşmanı olarak göstermeye çalışmalarının (yüce Allah korusun) hiç bir işe yaramadığını bu davetler sayesinde görebildiğimi söyledim.

"ALLAH'I, DEVLETİ VE MİLLETİMİZİ SEVEN BAŞIMIN ÜSTÜNDEDİR"

Biz bu ülkeyi Kürt, Laz, Çerkez, Romen, Arap kardeşlerimizle beraber kurduğumuz gibi, vakti geldiğinde de emperyalist güçlere karşı İnşallah hep beraber savunacağız .

Her zaman söylediğim gibi Yüce Allah'ı seven, bu devleti seven, yüce milletimiziseven herkesin yeri benim başımın üstündedir. Bazı odaklar beni Kürt düşmanı Alevi düşmanı göstermek için bunca sene uğraştılar ancak Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirdi. Şükürler olsun ki şu andaki arkadaş gurubumuzun en az yarısı Kürt ve Alevi kardeşlerimizden oluşuyor. Bu kardeşlerimizle hem bu dünyada hem de hak dünyada İnşallah beraber olacağız. İnşallah kardeş olacağız."

