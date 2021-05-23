Sedat Peker'den Mehmet Ağar ile ilgili olay yaratacak iddia

Son videosunda ameliyat olduğu için Mehmet Ağar hakkındaki iddialarına ara verdiğini söyleyen Sedat Peker, bugünkü konuşmasında Ağar'ı da hedefine aldı. Peker, gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi için Ağar'ın kendisinden yardım istediğini öne sürdü.

Bugün 7. videosunu yayınlayan Sedat Peker, tartışma yaratacak iddialarını sürdürdü. Önceki paylaşımında Mehmet Ağar'ın ameliyat olduğunu belirten Peker "Centilmenlik gereği bu kez onun için yoklama almayacağım" demişti. Bugün ise Peker'in hedefinde yer alan isimlerden birisi de Ağar oldu.

"ZAMAN AŞIMINA GİRDİ ZATEN"

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi ile ilgili de konuşan Peker, şunları kaydetti: "Eskiden Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz. Korkut abinin odası, Ağar'ın odasının yanında. Genciz, vatanseveriz. Genelde iş adamlarını gönderiyorlar bana. Bana dediler ki; Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Yunan'a satmak istiyor. İki tane profesyonel adam ver. Ben de 'Abi, sana kendi öz kardeşimi vereceğim' dedim. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Peker bu cinayetten ne kadar önce gittiler? Meğer adam bugünlere hazırlanmış, Kıbrıs'ı falan sattığı yok ama bizi kendi insanımıza düşman ettiler.

Bunlar bir şey yapamadan döndüler. Daha sonra Korkut abiyle karşılaştık. Korkut abi 'O iş halloldu' dedi. Atilla Peker kanser oldu, evde yatıyor. Namuslu adamdır doğruları anlatır. Biladerim korkmaz doğruları anlatır; öldürseydi öldürdü derdim. Zaman aşımına girdi zaten."