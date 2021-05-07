Sedat Peker'den kendisini yalanlayan Jandarma Genel Komutanlığı'na yanıt

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün Yeldana Kaharman isimli genç kızın, Tolga Ağar tarafından tecavüze uğradığı için şikayetçi olduğunu ve ertesi gün ölü bulunduğunu söylemişti. Jandarma Genel Komutanlığı ise kendilerine böyle bir şikayetin gelmediğini duyururken Peker, bu açıklamaya "Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil." sözleriyle yanıt verdi.

Yurt dışında bulunan Sedat Peker'in kendisine yönelik operasyonlardan sonra başlattığı video serisi gündeme bomba gibi düştü. Çeşitli iddialarda bulunan Peker, son olarak Yeldana Kaharman'ın ölümüyla ilgili iddialarda bulunmuş; "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu" demişti.

JANDARMA PEKER'İ YALANLADI

Peker'in iddiasına ise Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Açıklamada "Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde 'Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kaharman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" denildi.

PEKER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Peker, bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasını, sosyal medya hesabından tweet atarak cevapladı. Peker'in paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı: "Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil. Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim. Ayrıca yeşilin jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikayet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken)."