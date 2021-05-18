Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! Sedat Peker 6. videosu yayınlanacak mı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker gündem olan açıklamalarına Youtube'da yayınladığı beşinci videosu ile devam etti. Konuşmasında savcılara seslenen Peker, "Birkaç satır bir şey anlatacağım, bunlar birkaç hafta içinde delillendirebilir" ifadelerini kullanıp tek tek iddialarını sıraladı. Peki, Sedat Peker 6. videosu yayınlanacak mı? Ne zaman yayınlanacak?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, geçtiğimiz haftalarda başladığı video serisini, 5. paylaşımı ile sürdürdü. Daha önceki videolarda gündeme getirdiği iddiaların nasıl soruşturulması gerektiğinden bahseden Peker, bu kez elinde deliller bulunduğunu söyledi.

SEDAT PEKER'İN 5. VİDOSUNUN DETAYLARI

Sözlerine devam eden Peker, daha önce gündeme getirdiği iddiaları sorular şeklinde sıralayarak, "Savcılar harekete geçerse, tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir" dedi. Sedat Peker'in videosunda ortaya attığı o iddialar ise şu şekilde:

"Beykoz Konakları'nda bulunan bütün şahısların, Sezgin Baran Korkmaz, Emir Sarıgül, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Tolga Ağar'ın kız arkadaşı, Emir Sarıgül'ün şoförü, sonradan gelen emniyet mensupları aynı yerde, aynı evde bulunmuşlar mı, aynı saat diliminde telefonları sinyal veriyor mu? Baz istasyonu kayıtları bir günde gelir, savcı isterse.

"TOLGA AĞAR VE KIZ ARKADAŞININ SAÇ TAHLİLİ YAPILMALI"

İkincisi, Sedat Peker'in açıklamalarında bahsettiği üzere Tolga Ağar ve kız arkadaşının saç tahlilinin (uyuşturucu madde iddiası) yapılması. Milletvekili olduğu için kendisi eğer bu yönde tasarruf bildirmezse milletvekilliği sonrasında bunun incelemesinin yapılması. Sayın savcı buradan bahisle devam eder.

"MEHMET AĞAR DÖNEMİN EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ARADI MI?"

Mehmet Ağar kendi telefonundan ya da koruma polislerinin telefonundan dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı arayıp bu arkadaşı bırakın dedi mi? Sinyal ve baz kayıtlarının alınması gerekir, doğru olan o.

"MANSİMOV'UN İFADESİ ALINACAK MI?"

Mübariz Mansimov'a ait olan ve Sedat Peker'in açıklamalarında Mehmet Ağar tarafından gaspedildiği iddia edilen 1 milyar dolar değerindeki yat limanı gerçekten 29 milyon dolara alınmış mı? Yine bahsi geçen yat limanını alan kişiler, offshore hesaplarında bir şirket kurmuş mudur, bu şirketin içinde gizli bir ortaklık mevcut mudur? Mansimov'un konuyla ilgili ifadesi alınacak mıdır?

"KOLOMBİYA'DAN İZMİR'E GETİRİLEN 5 TON UYUŞTURUCU MADDE İÇİN MÜFETTİŞ GÖNDERİLMELİ"

Kolombiya'dan yüklenen 4 ton 900 kilo uyuşturucu maddenin, açık kaynaklarda dahi İzmir'de bir kimya şirketine geldiği ortadayken ve bunu Kolombiya Milli Savunma Bakanı, Kolombiya Organize Şuçlar Daire Başkanı ve diğer yetkililer basın önünde açıklamışken, bu ihbar kabul edilerek, Kolombiya devletinden yazı gelmese bile bu bahsi geçen şirketle ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Bu konuyla ilgili gözaltı kararı olmuş mu? Eğer olmamışsa bu konuyla ilgili iki tane müfettişin İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilerek, orda bu konuyla ilgili rapor hazırlanmasının istenmesine.

TOLGA AĞAR İÇİN YER TESPİTİ İSTEDİ

Tunceli'de tecavüze uğradığı ve ertesi günü intihar ettiği söylenen Yeldana (Kharman) isimli yabancı uyruklu bayanın adli tıp raporunun istenmesine, organize suç kapsamında değerlendirildiğinden dosyanın ikmalen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bölümü'ne gönderilmesine. Ayrıyeten adli tıpta, basında çıktığı gibi çelişkiler olduğu yönünde iddialar nedeniyle bilirkişiye gönderilmesine, bilirkişinin fikriyatı yeterli olmazsa gerekirse mezarının açılarak yeni bir adli tıp raporunun düzenlenmesine, bu konularla ilgili makamlara yazı yazılmasına. Bahsi geçen zamanlarda Tolga Ağar'ın bahsi geçen şehirde olup olmadığına ilişkin telefon sinyal kayıtlarının çıkarılmasına dendiğinde sayın savcımızın hiç zahmet etmesine gerek yok, bunların cevabı bir haftada gelir. O zaman kimsenin kafasında bir şüphe kalmaz."

YİNE KİTAPLA MESAJ VERDİ

"Her günahın bir intikam meleği olur" başlığıyla yayınladığı 75 dakikalık 5. videoda, Peker'in masasında bu kez "Hayırsız Peygamber Bob Dylan" kitabı vardı. Sedat Peker'in önceki videolarında da ayrı ayrı kitaplarla mesaj verdiği iddia edilmişti.

SEDAT PEKER'İN 6. VİDOSU NE ZAMAN ÇIKACAK?

"(1.BÖLÜM) Şahsıma Yapılan Kanunsuzlukların Taşeronu mehmet ağar ve pelikancılardır." başlığı ile 2 May 2021 tarihinde yayınlandı.

"(2. BÖLÜM) mehmet ağar ve pelikancıların Gerçek Yüzü ( Ödeşmek Adettendir!)"başlığı ile 6 May 2021 tarihinde yayınlandı.

"(3. BÖLÜM) Derin Devletçiler, Pelikancılar; Bir Tripoda, Bir Kameraya Yenileceksiniz." başlığı ile 9 May 2021 tarihinde yayınlandı.

"(4.BÖLÜM) Bazıları Aslan Hikayesini Anlatmadan Avcının Hikayesine İnandılar. Görüşeceğiz." başlığı ile 13 May 2021 tarihinde yayınlandı.

"(5.BÖLÜM) HER GÜNAHIN BİR İNTİKAM MELEĞİ OLUR." başlığı ile 16 May 2021 tarihinde yayınlandı.

Sedat Peker 6. videosu ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.