Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli? Sedat Önal hayatı ve biyografisi!
Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak görevlendirilen Sedat Önal gündemin merak edilen isimlerinden olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor. Sedat Önal hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
6 Ağustos 2018 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Sedat Önal kimdir?
SEDAT ÖNAL KİMDİR?
Sedat Önal, 11 Ağustos 1963 tarihindeKayseri'de dünyaya geldi. Türk büyükelçi.
Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirdikten sonra 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.
Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış, Nur-Sultan'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etmiştir. 6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısıdır.
SEDAT ÖNAL KARİYERİ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans'ını tamamlamıştır.
1989 – 1990 Aday Meslek Memuru, Personel Dairesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı
1990 – 1991 Aday Meslek Memuru, İstihbarat ve Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
1991 – 1993 Ataşe, Üçüncü Katip, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği/ Kuveyt
1993 – 1997 Muavin Konsolos, T.C. Münster Başkonsolosluğu/ Almanya
1997 – 1998 İkinci Katip, Yurtdışında Yaşayan Türkler Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
1998 – 1998 İkinci Katip, İkili Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
1998 – 2002 Muavin Konsolos/Konsolos, T.C. New York Başkonsolosluğu/ A.B.D.
2002 – 2005 Müsteşar ve Misyon Şefi Yardımcısı, T.C. Tahran Büyükelçiliği/ İran
2005 – 2007 Daire Başkanı, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
2007 – 2009 Başkonsolos, T.C. Viyana Başkonsolosluğu/ Avusturya
2009 – 2012 Elçi, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
2012 – 2016 Büyükelçi, T.C. Amman Büyükelçiliği, Ürdün
2016 – 2016 Büyükelçi, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü (Kuzey Afrika-Ortadoğu)T.C. Dışişleri Bakanlığı
2016 – 2018 Büyükelçi, İkili Siyasi İlişkiler Müsteşar Yardımcısı (Kuzey Afrika-Ortadoğu ve Asya-Pasifik), T.C. Dışişleri Bakanlığı
07.08.2018- T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Bakan Yardımcısı Önal İngilizce bilmektedir.