Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli? Sedat Önal hayatı ve biyografisi!
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Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli? Sedat Önal hayatı ve biyografisi!

Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli? Sedat Önal hayatı ve biyografisi!
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Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak görevlendirilen Sedat Önal gündemin merak edilen isimlerinden olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sedat Önal kimdir? Sedat Önal kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor. Sedat Önal hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

6 Ağustos 2018 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Sedat Önal kimdir?

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal, 11 Ağustos 1963 tarihindeKayseri'de dünyaya geldi. Türk büyükelçi.

Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirdikten sonra 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış, Nur-Sultan'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etmiştir. 6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısıdır.

SEDAT ÖNAL KARİYERİ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans'ını tamamlamıştır.

1989 – 1990 Aday Meslek Memuru, Personel Dairesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı

1990 – 1991 Aday Meslek Memuru, İstihbarat ve Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı

1991 – 1993 Ataşe, Üçüncü Katip, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği/ Kuveyt

1993 – 1997 Muavin Konsolos, T.C. Münster Başkonsolosluğu/ Almanya

1997 – 1998 İkinci Katip, Yurtdışında Yaşayan Türkler Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı

1998 – 1998 İkinci Katip, İkili Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı

1998 – 2002 Muavin Konsolos/Konsolos, T.C. New York Başkonsolosluğu/ A.B.D.

2002 – 2005 Müsteşar ve Misyon Şefi Yardımcısı, T.C. Tahran Büyükelçiliği/ İran

2005 – 2007 Daire Başkanı, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı

2007 – 2009 Başkonsolos, T.C. Viyana Başkonsolosluğu/ Avusturya

2009 – 2012 Elçi, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Dışişleri Bakanlığı

2012 – 2016 Büyükelçi, T.C. Amman Büyükelçiliği, Ürdün

2016 – 2016 Büyükelçi, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü (Kuzey Afrika-Ortadoğu)T.C. Dışişleri Bakanlığı

2016 – 2018 Büyükelçi, İkili Siyasi İlişkiler Müsteşar Yardımcısı (Kuzey Afrika-Ortadoğu ve Asya-Pasifik), T.C. Dışişleri Bakanlığı

07.08.2018- T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Bakan Yardımcısı Önal İngilizce bilmektedir.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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