Sedaşlılar Sosyal Sorumluluk Kapsamında Masa Tenisi Turnuvasına Katıldılar
Sakarya Kapalı Spor Salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Paralimpik (Bedensel Engelliler) Spor Kulübünün işbirliğinde düzenlenen, "Atatürk'ü Anma Haftası Özel Şirketler Masa Tenisi Turnuvası" organizasyonuna 3 takım ile katılarak turnuvada çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalara imza attılar.
SEDAŞ'A TEŞEKKÜR
SEDAŞ'asosyal sorumluluk kapsamında iştirak ettiği bu organizasyona çalışanları ile katılımı nedeniyle, Paralimpik (Bedensel Engelliler) Spor Kulübü tarafından teşekkür plaketi ve TEMA Vakfına ait fidan bağışı sertifikası verildi. Şirketlerin katılımı ile çalışanların yaptığı müsabakalarda centilmence ve dostlukla gelişen diyaloglar, kurumlar arası iş birlikteliğine de zemin hazırladı.
Bu anlamlı turnuvada SEDAŞ'ı temsil eden,çeyrek finale kadar yükselerek turnuvaya enerjileri ile renk katan SEDAŞ çalışanlarına, yöneticileri tarafından da teşekkür edildi. Turnuvada derece elde eden şirketler sırasıylaBirinci ;Çamsan, ikinci; Agdaşüçüncü; Daikin dördüncü; Başkurt firmaları oldu.