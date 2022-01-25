SEDAŞ zorlu kış şartlarında drone ile tarama ve tespit yapıyor - Haberler
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SEDAŞ zorlu kış şartlarında drone ile tarama ve tespit yapıyor

SEDAŞ zorlu kış şartlarında drone ile tarama ve tespit yapıyor
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, yoğun kar nedeniyle erişimin mümkün olmadığı alanlarda tarama ve tespit çalışmalarını drone desteğiyle sürdürüyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, yoğun kar nedeniyle erişimin mümkün olmadığı alanlarda tarama ve tespit çalışmalarını drone desteğiyle sürdürüyor.

Mudurnu-Göynük hattında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği yerlerde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kesintisiz enerji için mücadele veriyor.

Ekipler, araçların çıkmakta zorlandığı alanlarda drone ile tarama ve tespit yapıyor.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

Sakarya, Enerji, Drone, kar, Güncel, Haber

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