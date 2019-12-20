SEDAŞ Yöneticileri Körfez Muhtarlar Toplantısında Yerini Aldı
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SEDAŞ Yöneticileri Körfez Muhtarlar Toplantısında Yerini Aldı

Kocaeli Valiliği tarafından her ay bir ilçede düzenlenen muhtarlar toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un Başkanlığında, kamu kuruluşlarının İl ve İlçe Müdürleri, Körfez İlçesi Muhtarları ve SEDAŞ ( Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

20.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:20
SEDAŞ Yöneticileri Körfez Muhtarlar Toplantısında Yerini Aldı

Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Valisi 'un yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Osman Abdullah Günaydın, Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Engin Öztürk, SEDAŞ adına Kocaeli İl Sorumlusu Çınar Aslan, Teknik Operasyon Yardım Masası Uzmanı Burçin Başcı, Müşteri İletişim Eğitim Uzmanı Merve Erdemir, Şebeke Tasarım Uzmanı Erbil Yağcı, Şebeke Yapım Uzmanı Harun Çakıroğlu, Şebeke İşletme Vardiya Amiri Hasan Tuncay ile kamu kuruluşlarının İl ve İlçe Müdürleri ve Körfez İlçesi Muhtarlarıkatıldı.

Kocaeli Valisi Aksoy'un açılış konuşmasının ardından söz alan Körfez İlçe Muhtarlar Dernek Başkanı Engin Öztürk, muhtarların istek ve önerilerini İl protokolü ile paylaşarak çözüm yolları üzerine konuşuldu.

İnteraktif ilerleyen toplantıda tek tek dileklerini ileten muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek notlarını alan SEDAŞ Kocaeli İl Sorumlusu Çınar Aslan, 2019 Yılında gerçekleşen çalışmalar ve 2020 Yılı yatırım programı hakkında İl protokolünü bilgilendirdi.

Kaynak: Bültenler
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