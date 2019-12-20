SEDAŞ Yöneticileri Körfez Muhtarlar Toplantısında Yerini Aldı

20.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:20

Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Osman Abdullah Günaydın, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Engin Öztürk, SEDAŞ adına Kocaeli İl Sorumlusu Çınar Aslan, Teknik Operasyon Yardım Masası Uzmanı Burçin Başcı, Müşteri İletişim Eğitim Uzmanı Merve Erdemir, Şebeke Tasarım Uzmanı Erbil Yağcı, Şebeke Yapım Uzmanı Harun Çakıroğlu, Şebeke İşletme Vardiya Amiri Hasan Tuncay ile kamu kuruluşlarının İl ve İlçe Müdürleri ve Körfez İlçesi Muhtarlarıkatıldı.

Kocaeli Valisi Aksoy'un açılış konuşmasının ardından söz alan Körfez İlçe Muhtarlar Dernek Başkanı Engin Öztürk, muhtarların istek ve önerilerini İl protokolü ile paylaşarak çözüm yolları üzerine konuşuldu.

İnteraktif ilerleyen toplantıda tek tek dileklerini ileten muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek notlarını alan SEDAŞ Kocaeli İl Sorumlusu Çınar Aslan, 2019 Yılında gerçekleşen çalışmalar ve 2020 Yılı yatırım programı hakkında İl protokolünü bilgilendirdi.

Kaynak: Bültenler