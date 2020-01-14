SEDAŞ, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesini eğitimle büyütüyor

14.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:46

Bu amaçla projede aktif olarak çalışan 16 kişilik gruba toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda "Eğitici Eğitimi" sunan SEDAŞ, tüm şirket çalışanlarının eğitimden faydalanmasını sağlıyor.

SEDAŞ; sürdürülebilir toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından biri olan kadınların ve erkeklerin eşit temelde eşit haklarla sahip olması gerekliliğini kurum kültürüne yaymak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 2018 yılından beri sürdürülen ve geçtiğimiz yıl "Forget the Gender" adıyla kapsamı genişletilen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesini aktif olarak sürdüren SEDAŞ, proje çalışmalarında rol alan16 kişilik bir gruba toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda "Eğitici Eğitimi" düzenledi. Profesyonel bir eğitmen tarafından beş gün süreyle sunulan eğitim, uygulama ve örnekler ile zenginleştirildi. Ayrıca eğitimin son iki gününde eğitim alan katılımcılar tarafından şirket çalışanlarına verilen eğitimlerle diğer çalışanların dakonu hakkında bilgilendirilmesi de sağlandı. SEDAŞ, cinsiyet eşitliğini konusundaki duyarlılığın toplumun her kesiminde gelişmesine sundukları katkıdan dolayı eğitim sonunda çalışanlarına birer sertifika verdi.

Bundan sonraki süreçte ise sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, şirket genelinde eğitimler vererek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalara devam edecek.

Kaynak: Bültenler