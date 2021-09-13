SEDAŞ'tan 'Tuvalimiz Trafolar' projesi - Haberler Ekonomi
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SEDAŞ'tan "Tuvalimiz Trafolar" projesi

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
SEDAŞ'tan

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), yürüttüğü "Tuvalimiz Trafolar" projesi kapsamında trafoları tuval olarak kullanarak faaliyet bölgesindeki tüm müşteri ve vatandaşlara farkındalık mesajları iletirken, trafoların dış yüzeyinin daha estetik görünmesini sağlıyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), yürüttüğü "Tuvalimiz Trafolar" projesi kapsamında trafoları tuval olarak kullanarak faaliyet bölgesindeki tüm müşteri ve vatandaşlara farkındalık mesajları iletirken, trafoların dış yüzeyinin daha estetik görünmesini sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ faaliyet bölgesinde, zaman zaman vatandaşların uyarılara rağmen direklere tırmanması ya da inşaatlar esnasında emniyet mesafelerine uymamaları sonucunda üzücü kazalar yaşanabiliyor.

Bu konuda kamuoyu bilgilendirmeleri oluşturmanın yanı sıra SEDAŞ, vermek istediği mesajları resmederek anlatmanın daha etkin olabileceği inancıyla trafoları tuvale dönüştürdü.

Şirket Tuvalimiz Trafolar projesinin ilkini, işlek bir kullanım alanı olan Sakarya Yazlık Kavşağı'nda gerçekleştirdi. Trafo yüzeyi boyanarak gerçekleştirilen bilgilendirmede, 3. şahıs iş kazalarına dikkat çekilerek vatandaşların bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olması vurgulandı.

Projede, konusunda uzman ressamlarla iş birliği içerisinde SEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanları da yer aldı. Çalışanlar, uygulamadan büyük keyif aldıklarını iletirken, bu konuda vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmenin gönül rahatlığını yaşadıklarını dile getirdiler.

SEDAŞ yetkilileri, Sakarya Yazlık Kavşağı'nda estetik bir görünüme kavuşan trafodan ve konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetinden bölge halkının da memnuniyet duyduklarını iletti. SEDAŞ yetkilileri, trafoları renklendirmeye farklı konu başlıklarıyla ve farklı illerde devam edeceklerini aktardı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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