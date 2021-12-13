SEDAŞ'tan kadına şiddete karşı başlatılan kampanyaya destek - Haberler
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SEDAŞ'tan kadına şiddete karşı başlatılan kampanyaya destek

SEDAŞ'tan kadına şiddete karşı başlatılan kampanyaya destek
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nce (UN Women) kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırma amacıyla düzenlediği "Sen de Bir Ateş Böceği Yak Kampanyası"na dahil oldu.

SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nce (UN Women) kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırma amacıyla düzenlediği "Sen de Bir Ateş Böceği Yak Kampanyası"na dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlayan 16 günlük kampanya boyunca çeşitli uygulamalarla kadına yönelik şiddetle ilgili toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

"Kayıtsız Kalmayın" sloganıyla yürütülen aktivizm hareketi, kadınların maruz kaldıkları şiddetin son bulması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyor.

SEDAŞ, kampanyaya dahil olan çalışmalarıyla kadınların karşılaştıkları toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığa dikkati çekti. Çalışanlar tarafından "Tuvalimiz Trafolar Projesi" kapsamında faaliyet bölgesindeki bir trafoya "#KayıtsızKalmayın" etiketiyle ateş böceği görseli resmedildi.

Proje kapsamında SEDAŞ üst yönetim ekibi ve çalışanların kampanyaya dair çağrılarının bulunduğu videolar hazırlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldı, SMS ve çağrı merkezi aracılığıyla müşterilere konuyla ilgili mesajlar iletildi.

Kampanya boyunca tüm çalışanlara farkındalık amaçlı turuncu yaka kurdele ile ateş böceği sembolü dağıtıldı, şirket bilgisayarlarında ekran koruyucu olarak ateş böceği tasarımı kullanıldı.

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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