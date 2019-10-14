SEDAŞ'tan güvenilir hizmet anlayışı

14.10.2019 13:46

SEDAŞ; kesintisiz ve en önemlisi de güvenli bir hizmet sunabilmek adına, hem müşterilerinin hem de şirket ile ilişkili tüm şahısların bilgilerini KVKK'ya uygun şekilde muhafaza ediyor.

SEDAŞ; kişisel verilerin işlenmesinde, kayıt altına alınmasında ve saklanmasında; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin hak ve özgürlüklerini kapsayan kanuni yükümlülüğünü yerine getiriyor.

Kaynak: Bültenler