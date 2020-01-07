SEDAŞ'tan çevreci uygulama

07.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:59

SEDAŞ çevre bilincini arttırmak ve çalışma ortamlarında plastik kullanım oranını düşürmek amacıyla; sağlık, hijyen ve kullanım koşullarını da dikkate alarak plastik şişe kullanımını azaltarak çalışanlara dağıtılan cam şişe ve termoslar ile daha sağlıklı ve çevreci bir uygulamaya geçti. Türkiye'de ve dünyadaplastik tüketimini azaltmak için alınan önlemlerin gündem oluşturduğu bir dönemde;başlatılanbu çalışmaylabirlikte SEDAŞ da plastik şişe tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunmayı ve çevre duyarlılığını arttırmayı hedefliyor.

Dünyada dakikada 1 milyon pet şişe satışı yapılıyor ve bu sayının 2021 yılında yüzde 20 artış göstererek yılda 500 milyara ulaşması bekleniyor. Bu da önümüzdeki yıllarda plastik tüketiminin iklim değişikliği kadar büyük bir çevre problemi olarak karşımıza çıkacağının habercisi.

SEDAŞ tarafından başlatılan bu proje; çevre koruma bilincini arttırarak sağlıklı bir geleceğe ulaşmamıza katkı sağlayacak. Artık tüm dünya plastik kullanımının hem çevresel hem de insan sağlığı açısından olumsuz etkileri konusunda hem fikir. Plastiğin sağlığımıza, geleceğimize, doğaya ve hayvanlara verdiği zarar oldukça ciddi boyutlara ulaşmışken, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için plastik kullanımını azaltma yöntemlerinin bilinmesi ve uygulanması hayati önem taşıyor.

Kaynak: Bültenler