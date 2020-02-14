SEDAŞ'tan çalışanlarına mentorluk programı

14.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:19

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), çalışanlarının gelişim süreçlerini ve yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı öğrenme sürecini geliştirmek amacıyla "Yansıma" adlı mentorluk programını hayata geçirdi.

YANSIMA PROGRAMININ KAPSAMI

Yansıma programı; mentorluk ve tersine mentorluk olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşuyor.

Mentorluk kapsamında, bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi yöneticiler ile program dahilinde eşleştirildikleri "mentee" olarak adlandırılan çalışanlara şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerlerini yönlendirme konularında ışık tutuyor.

Tersine mentorlukta ise genç çalışanlar üst düzey yöneticiler ile bir araya gelerek dijitalleşme, inovasyon, sosyal medya yönetimi gibi konularda üst yönetime ilham verecek paylaşımlarda bulunuyor. Kademeler ve kuşaklar arasında bir sinerji yaratan program, yeni nesil çalışanların bakış açılarını aktarmasına olanak sağlıyor.

SEDAŞ'ın üst yönetimi de dahil olmak üzere; toplamda 36 katılımcının yer aldığı programın katılımcıları arasındayer alan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi ODYAKMAZ, yaptığı açılış konuşmasında programın yaratacağı sinerjiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ODYAKMAZ, "İçeriği bakımından bizi çok heyecanlandıran bu projenin hepimizin öğrenme sürecine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bayrağı devralacak geleceğin yöneticilerini yetiştirmek adına güzel bir adım atıyoruz. Kendimizde göremediğimiz yönlerimizi açığa çıkaracak ve adeta bir ayna işlevi görecek bu program içerisinde yer almanın oldukça keyifli olacağına inanıyorum" dedi.

SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem YORULMAZ ise konuşmasında; "Normal mentorluğun yanı sıra ezber bozan bir de tersine mentorluk programını başlatıyoruz. Özellikle dijitalleşme, çağın teknolojisine ayak uydurma ve yeni kuşağın üst yönetimden beklentileri gibi konularda tersine mentorlarımızın yöneticilerimize farklı bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyoruz. Bu program hem menteeler için hem de mentorlar için son derece geliştirici olacaktır. Şirketimiz için verimli bir program olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler