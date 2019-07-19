SEDAŞ tam kadro afet bölgesinde

SEDAŞ sel felaketinde zarar gören elektrik dağıtım şebekesinin onarım ve yenileme çalışmaları için tüm birimlerle koordinasyon içinde sahada olduğunu ve işletme bakım iledağıtım varlıkları yapım işleri ekiplerinin yağmur çamur demeden 7/24 görev yaptığını açıkladı.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, bölgede yaşanan felakette zarara uğrayan ve mağdur olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde ve bir daha böyle bir afet yaşanmaması temennilerinde bulundu.

Dr. Necmi Odyakmaz, yaptığı açıklamada; "17 Temmuz 2019 gecesi başlayan ve yıkıcı etkisi ile büyük zararlar yaratanAkçakoca ilçesi ile Cumayeri ilçelerimizde yaşanan sel felaketlerinde SEDAŞ yöneticilerive işletme bakım, dağıtım varlıkları şebeke yapım işleri ekiplerimiz ile 7/24 sahadayız. Valiliğimiz ve AFAD ile işbirliği içinde koordine oluyoruz. Devletimizin tüm kademeleri duruma anında müdahale ederken,gerekli önemler alındı.Tüm kurumların canla başla çalıştığını görüyoruz ve işbirliği içinde olmaktan onur duyuyoruz.Tüm milletimize geçmiş olsun diliyoruz.Heyelanlar ve aşırı yağışla meydana gelen sel felaketinde ulaşıma kapanan yollar için gerekli çalışmaların yapılması ve ulaşılamayan köylere ulaşım ve enerji vermek yönündeki çalışmalar sürüyor.Felaketin başladığı andan bu yana alarm halindeyiz. Enerji verme mücadelesini sürdüren ekiplerimizle sahadayız ve elektrik enerjisi için sel felaketiile heyelan sonucuyıkılan enerji hatlarının devreye alınması çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Mesai arkadaşlarımız yağmur çamur demeden özveri ile görev yapıyorlar. Sakarya'da Kocaali, Karasu ile Düzce'de Gümüşova, Cumayeri ve Akçakoca'da sel felaketinden etkilenen herkese, değerli vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimiziiletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler