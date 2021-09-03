SEDAŞ'ta "Çalışan Bağlılığı Çalıştayı" gerçekleştirildi
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SEDAŞ'ta "Çalışan Bağlılığı Çalıştayı" gerçekleştirildi

SEDAŞ'ta 'Çalışan Bağlılığı Çalıştayı' gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ) "Çalışan Bağlılığı Çalıştayı" düzenledi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ) "Çalışan Bağlılığı Çalıştayı" düzenledi.

Kurumdan yapılan açıklamada, SEDAŞ'ın çalışan deneyimi ve memnuniyetini odağına aldığını, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinciyle hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinden farklı pozisyonlardaki 50 katılımcının yer aldığı çalıştayda, geçmiş dönem çalışan bağlılığı aksiyon gerçekleşmeleri ve 2020 yılı anket sonuçlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Çalıştaya, SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörlüğü yöneticilerinin katılım sağladığı bilgisine yer verilen açıklamada, anket araştırmasında yer alan beş ana başlıkta belirlenmiş sonuçların katılımcılarla paylaşıldığı ve katılımcıların görüşlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Şeffaflık ekseninde çeşitli etkinliklerle devam eden çalıştayda daha iyi bir çalışma ortamı oluşturabilmek için beyin fırtınası yapılarak konu bazlı aksiyon planlarını hazırlandı, grup sunumları oluşturuldu. Çalışan bağlılığı konusunda etkinlikler yapılmaya devam edileceği ve projelerin gerçekleşme bilgilendirmelerinin de şeffaf bir platformda tüm çalışanlarla paylaşılacağı aktarıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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