SEDAŞ 'Stargate Projesi'nde genç yetenekler mezun oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SEDAŞ "Stargate Projesi"nde genç yetenekler mezun oldu

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
SEDAŞ

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ) yürüttüğü "Stargate Projesi"nin ikinci yılında genç yetenekler inovatif projelere imza attı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ) yürüttüğü "Stargate Projesi"nin ikinci yılında genç yetenekler inovatif projelere imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında genç mühendis adaylarına yaratıcı bakış açısı kazandırılarak teknik yetkinliklerine yatırım yapıldı.

Proje kapsamında enerji dağıtım sektörünün tüm ana faaliyet alanlarında 7 ay boyunca çalışma şansı elde eden 9 genç yetenek, SEDAŞ kültürünü yakından tanıdı.

Katılımcılar, SEDAŞ'ın yetenek yönetimi ve gelişimi stratejisinin parçası olan program süresince şebeke yönetim ve yatırımları ile bakım, onarım ve sayaç operasyonlarının temel dinamiklerini daha yakından izledi.

Saha deneyimlerinden yola çıkarak inovatif projeler geliştirme fırsatı bulan genç mühendisler, SEDAŞ yöneticilerinden oluşan jürinin de takdirini topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, şirket olarak gençleri önemsediklerini ve her fırsatta onların yeni bakış açıları kazanmalarına yardımcı olduklarını bildirdi.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen "Stargate" programıyla genç yetenekleri keşfetmenin, onlara farklı yetkinlikler kazandırmanın ve geleceğe yön verecek liderler olma yolunda destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Odyakmaz, "Genç mühendis arkadaşlarımızı 7 aylık süreç boyunca gösterdikleri özveri ve yaratıcı çözümler sunan başarılı projeleri için tebrik ediyorum. Vizyonları ve enerjileriyle SEDAŞ'ı sektörümüzde öncü şirketler arasına taşıyan gençleri ve bizi heyecanlandıran 'Stargate Projesi'ni önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeye katılan gençler, iş sahibi olabiliyor

Stargate projesi, mühendislik fakültelerinin Elektrik Mühendisliği ya da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinde son sınıf veya yüksek lisans eğitimi devam eden öğrencilere yönelik tasarlandı.

Proje, birlikte gelişmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan yeni nesil bir staj programı olarak uygulanıyor. 7 aylık program süresince gençlere, SEDAŞ'ın çeşitli bölümlerinde farklı uzmanlıkları deneyimleme ve farklı yetkinlikler kazanma olanağı sunuluyor.

Stargate programına başvuru yapan genç mühendisler, mülakat yöntemiyle sürece dahil ediliyor. Program sonunda, hazırladıkları projeleri SEDAŞ yöneticilerine sunan gençler, değerlendirme sonucuna göre şirketin uzman veya mühendis kadrolarında iş fırsatı bulabiliyor.

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
Sakarya'da fırtına sonrası ortaya çıkan hortum panik yarattı

Sakarya'da fırtına sonrası ortaya çıkan hortum panik yarattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fatih Terim Devlet Bahçeli
Magazin
Spor Muslera Marcao
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SEDAŞ 'Stargate Projesi'nde genç yetenekler mezun oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 17:42:12. #1.11#