SEDAŞ, "Stargate" programıyla öğrencilere mezuniyetten önce sektör deneyimi sunacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından yetenekli genç mühendislere enerji sektöründe deneyim kazanma imkanı sunan "Stargate Yetenek Programı"na başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Gebze, Kocaeli ve Sakarya'daki üniversitelerin elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde son sınıf ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler, projeyle mezun olmadan önce enerji sektörünü deneyimleme şansına sahip olabilecek.

Yaratıcı bakış açısı taşıyan, değişime hazır, enerjisi yüksek ve dinamik mühendis adaylarını bekleyen programa başvurular, www.kariyer.net adresi üzerinden online yapılacak.

Programa katılmaya hak kazananlar, SEDAŞ bünyesinde 7 ay boyunca tecrübe edinerek gelişim imkanı yakalayacak.

Elektrik dağıtım süreçlerini hem sahada hem ofiste takip edecek adaylar, teknik eğitim, mentorluk ve kişisel gelişim eğitimleri gibi uygulamalarla kariyer yolculuklarına başlayacak.

Genç mühendisler, programın ardından yapılacak değerlendirmelere göre SEDAŞ'ta başlangıç seviyesinde uzman veya mühendis kadrolarında iş imkanı bulabilecek.