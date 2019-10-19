SEDAŞ Muhtarlar Günü kutladı

19.10.2019 14:15

Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz yayınladığı mesajda "Muhtarlarımız bulundukları mahalle veya köyde önemli bir temsil vazifesi yürütmekte ve kurumlar ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu önemli vazifeyi; özverili çalışmalarla yürüten muhtarlarımıza,hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, şirketimiz bölgesinde görev yapan tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten duygularımla kutluyorum." dedi.

MUHTARLARA ZİYARET

SEDAŞ yöneticileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtar dernek başkanlarını makamlarında ziyaret ederek, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı.

Muhtar Dernek başkanları; SEDAŞ yöneticileri ile yakından ilgilenirken; cep telefonlarına SEDAŞ tarafından gönderilen kutlama SMS'leri ve yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Muhtarları böyle bir günde hatırlayarak ziyarette bulunmanız çok güzel. Bizlere verdiğiniz değeri gösteren bu nezaketli ve hassas yaklaşımınız ve kutlama mesajlarınıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Kaynak: Bültenler