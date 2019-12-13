SEDAŞ "Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri"ne (WEPs) İmzasını Attı

13.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:16

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında 2010 yılında oluşturulan WEPs platformu tarafından belirlenen ilkeler özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunuyor.

Çeşitliliklere Değer Veren ve Kapsayıcı bir şirket kültürü temelleri üzerine kurulu bu imza; SEDAŞ'ın cinsiyet eşitliğinin altını çizdiğimiz " Forget the Gender " projesi için de çok önemli bir yapı taşı değerinde…

Kaynak: Bültenler