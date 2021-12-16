SEDAŞ'ın "Faizi Siliyoruz" kampanyası 31 Aralık'ta sona eriyor - Haberler
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SEDAŞ'ın "Faizi Siliyoruz" kampanyası 31 Aralık'ta sona eriyor

SEDAŞ'ın
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından başlatılan icra takibine uğramış borçlarda faiz indirimini öngören kampanya 31 Aralık'ta sona eriyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından başlatılan icra takibine uğramış borçlarda faiz indirimini öngören kampanya 31 Aralık'ta sona eriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre SEDAŞ, "Faizi Siliyoruz" kampanyası kapsamında, icra takibine uğramış borçlarda yüzde 100'e kadar faiz indirimi yapacak. İndirim, kaçak veya usulsüz kullanım kaynaklı borçlar için geçerli olacak.

31 Aralık'a kadar geçerli kampanyayla borçların faiz kaleminde indirime gidilerek çok sayıda tüketiciye kolaylık sağlanıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 31 Aralık'a kadar icra takibini yürüten hukuk büroları ve SEDAŞ Bölge Müşteri İlişkileri Merkezleri ile iletişime geçerek başvuru ve faizsiz borç ödemesi yapabilecek. Nakit veya kredi kartıyla ödeme imkanı bulunurken, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına taksit yapılabilecek.

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